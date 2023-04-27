Суд обязал финского партнера РЖД перезапустить Allegro

Арбитражный суд Москвы обязал финскую компанию VR Group и ее совместное с РЖД предприятие Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства по договорам, в том числе по эксплуатации поездов Allegro, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Решение по иску Российских железных дорог было вынесено 26 апреля, первым на него обратил внимание 1prime.ru.
Как следует из материалов дела, российский перевозчик требовал признать незаконными действия VR Group Plc по одностороннему отказу от пассажирского и грузового железнодорожного движения, признать незаконным односторонний отказ VR Group Plc от договоров, а также обязать VR Group Plc исполнять договоры. В случае неисполнения решения суда РЖД просит взыскать с VR Group Plc 10 млн рублей, а также с VR Group Plc и Oy Karelian Trains Ltd (солидарно) 1,26 млн рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты вступления в силу. Поскольку у VR Group нет в России имущества, за исключением доли в 99% в компании ООО «Финнлог», российский перевозчик просил суд в качестве обеспечительной меры приостановить ее ликвидацию.
«Иск удовлетворить полностью», — говорится в карточке дела. Полный текст решения не опубликован.
Ранее суд принял решение по другому иску РЖД и запретил VR Group Plc инициировать судебные разбирательства в иностранных судах по договорам с российским перевозчиком.
Кроме того, суд признал прекращенным договор поручательства между РЖД и OP Corporate Bank plc. Речь идет о кредите компании Oy Karelian Trains Ltd, «дочке» РЖД и финской VR, от 2007 года. Именно эта компания взяла в долг 131 млн евро на приобретение поезда Allegro и сдавала состав в аренду учредителям.
Совместный проект финской VR и РЖД поезд «Аллегро» прекратил курсировать между Петербургом и Хельсинки в конце марта 2022 года. Несколько месяцев спустя, в конце августа, VR сообщил о списании составов, которые остались на территории Финляндии.