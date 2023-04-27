Суд обязал финского партнера РЖД перезапустить Allegro

Арбитражный суд Москвы обязал финскую компанию VR Group и ее совместное с РЖД предприятие Oy Karelian Trains Ltd продолжать исполнять обязательства по договорам, в том числе по эксплуатации поездов Allegro, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Решение по иску Российских железных дорог было вынесено 26 апреля, первым на него обратил внимание 1prime.ru.



Как следует из материалов дела, российский перевозчик требовал признать незаконными действия VR Group Plc по одностороннему отказу от пассажирского и грузового железнодорожного движения, признать незаконным односторонний отказ VR Group Plc от договоров, а также обязать VR Group Plc исполнять договоры. В случае неисполнения решения суда РЖД просит взыскать с VR Group Plc 10 млн рублей, а также с VR Group Plc и Oy Karelian Trains Ltd (солидарно) 1,26 млн рублей за каждый день неисполнения судебного акта, начиная с даты вступления в силу. Поскольку у VR Group нет в России имущества, за исключением доли в 99% в компании ООО «Финнлог», российский перевозчик просил суд в качестве обеспечительной меры приостановить ее ликвидацию.