Перевод стрелок. РЖД и финский VR спорят, кто должен банку за списанный Allegro

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Пока поезда «Аллегро» отдыхают в финском депо, российский железнодорожный оператор и его партнер из Суоми пытаются выяснить, кто из них должен платить банку по долгам общей «дочки» еще девять лет. Финны признают: поезд остановили сами, санкции этого не требовали, но готовы обслуживать только свою часть обязательств. РЖД опасается, что банк и экс-партнер потребуют исполнение «родительского долга» принудительно. «Фонтанка» погрузилась в бизнес-драму, развернувшуюся в арбитраже и на страницах финансовой отчетности.



Спустя год после того, как поезд Allegro весной 2022 года в последний раз пересек российско-финскую границу, его движение продолжается в судебных инстанциях. Как следует из материалов московского арбитража, ОАО «Российские железные дороги» пытаются разорвать отношения с финским OP Corporate Bank plc и запретить финским партнерам требовать платежи по договорам.

Речь идет о поручительстве по кредиту компании Oy Karelian Trains Ltd, «дочке» РЖД и финской VR, от 2007 года. Как следует из финансовой отчетности VR, именно эта компания взяла заём на приобретение поезда Allegro и сдавала состав в аренду учредителям. Сумма кредита составила 131 млн евро, говорится в материалах арбитража.



РЖД хочет признать договор прекращенным уже с 1 марта 2022 года, то есть за месяца до того, как поезда прекратили движение. Также российский оператор попросил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета OP Corporate Bank Plc списывать средства с его счетов в исполнение соглашения. Однако арбитраж отказался, сославшись на то, что вероятность таких действий основана исключительно на предположении РЖД и не подтверждена документально.

Параллельно РЖД подал иск к VR Group и Oy Karelian Trains о понуждении к исполнению обязательств и взыскании астрента (штраф за неисполнение судебного решения. — Прим. ред.). OP Corporate Bank привлечено в нем в качестве третьего лица. Предварительное заседание назначено на 21 марта. Какие именно обязательства, по мнению РЖД, нарушила VR, в материалах не говорится. Но вероятно, речь идет о запрете для финского партнера, совместной «дочки» и банка-кредитора инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из договоров с российским оператором. А раз есть требование о понуждении, то где-то в финских судах есть и иск.



Помимо уже указанного кредитного договора на 131 млн евро между партнерами было около двух десятков соглашений. Ранее сообщалось, что финская сторона уже направила РЖД претензию на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro. «Фонтанка» направила запрос РЖД о том, носит ли требование судебный или досудебный характер, а также в какой мере сейчас российский перевозчик исполняет свои обязательства, однако на момент публикации комментарий не поступил.

Невероятные денежные потоки

Финская VR Group также не ответила на запрос «Фонтанки». В OP Corporate Bank отказались от комментария, сославшись на банковскую тайну. Однако свет на отношения между российским и финским оператором проливает годовая отчетность VR, опубликованная 7 марта.



В ней финны оценили убытки, связанные с остановкой движения Allegro в 50,2 млн евро в 2022 году. Ранее в полугодовой отчетности VR оценивал размер списания в 45,4 млн евро. С чем связана корректировка суммы, не уточняется.

В разделе факторов, влияющих на сопоставимость финансовых показателей, компания указывает на списание и резерв в размере 37,6 млн евро, связанных с подвижным составом Allegro, а также резерв в размере 12,4 млн евро, связанный с «обременительным контрактом». Обременительным признается договор, исполнение которого влечет потери, превышающие ожидаемые экономические выгоды от него. По правилам МСФО, в этом случае компания должна создать резерв в размере ожидаемых убытков.



VR Group также отмечает, что за 2022 год ее чистый долг вырос почти в два раза — с 188,1 млн евро до 341,9 млн евро. В основном это связано с приобретением шведского автобусного и железнодорожного оператора Arriva Sverige, но свой вклад внесли и обязательства Oy Karelian Trains — совместного предприятия с РЖД, которое отвечало за владение и лизинг поездов Allegro. Именно эта «дочка» профинансировала приобретение подвижного состава за счет кредита, объясняет VR.



Погасить займ нужно до 2032 года. За 15 лет, прошедшие с момента заключения контракта, партнеры выплатили чуть больше половины суммы. VR оценивает свою долю обязательств в совместном предприятии в 28,6 млн евро (31 млн евро на 31 декабря 2021 года). Из этого можно сделать вывод, что VR продолжала обслуживать кредит в 2022 году после прекращения движения Allegro. Поскольку финская и российская компания имели равные доли в совместно предприятии, можно предположить, что текущий долг РЖД перед банком составляет те же 28,6 млн евро или 31 млн евро, если российская компания остановила по ним платежи после прекращения движения поездов.



На потенциальные сложности с обслуживанием кредита Oy Karelian Trains может указывать еще одна деталь. Заём у финского банка был взят с плавающей процентной ставкой, но, чтобы платить фиксированный процент, компания использовала так называемый своп — производный финансовый инструмент, который позволяет хеджировать риски возможного изменения ставки. «Хеджированные денежные потоки по кредиту больше нельзя рассматривать как высоковероятные, поэтому было принято решение прекратить учет хеджирования денежных потоков 30 ноября 2022 г., а с декабря 2022 г. доля VR Group в изменении рыночной стоимости процентного свопа отражалась в отчетности», — сообщает VR.

В самой компании не стали разъяснять, что именно имелось в виду. Нет четкого ответа и у экспертов, хотя некоторые версии все же напрашиваются. «Однозначно сказать, почему хеджированный денежный поток перестал быть высоковероятным, то есть существенно выше 50 %, сложно. Логично предположить, что раз нет операционных потоков (ссылка на прекращенные операции), то возникают и сложности с обслуживанием кредита, а в контексте процентного свопа — с выплатой процентов», — комментирует Шариф Галеев, руководитель «Деловые решения и технологии» (экс-Deloitte) в Петербурге. Впрочем, пока речь идет том, что компания технически меняет бухгалтерский учет хеджа в финансовой отчетности. «Вопрос об обслуживании кредита естественно возникает, однако условия кредита могут предполагать форс-мажор или другие отсрочки по выплате кредита и процентов», — говорит эксперт.



Другой собеседник на финансовом рынке предполагает, что сейчас VR пытается договориться с банком о реструктуризации кредита. Не исключено, что камнем преткновения как раз является вопрос о форс-мажоре. Во всяком случае, в отчетности, финская компания пишет, что прекратила движение в восточном направлении «в ответ на вторжение России в Украину и санкции, введенные Западом против России». Но решение принял именно совет директоров VR Group, в то время как пока «санкции не препятствуют железнодорожному сообщению между ЕС и Россией».

В общей сложности операции, связанные с Россией, принесли VR около 42 млн евро выручки в 2022 году (91 млн евро в 2021 году), что составляет примерно 3,8 % всей чистой выручки группы. На 31 декабря 2022 года активы группы на примерно 17 млн евро были связаны с деятельностью в России.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

