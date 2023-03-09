Финская VR пересчитала потери, связанные с остановкой «Аллегро». Размер списаний достиг 50,2 млн евро

Финская железнодорожная компания VR Group оценила потери, связанные с прекращением движения поезда «Аллегро», который эксплуатировала совместно с РЖД до марта 2022 года.
«Списания и другие единовременные расходы, связанные с прекращением восточного движения, составили 50,2 млн евро в 2022 году», — говорится в отчетности компании за 2022 год.
Ранее в полугодовой отчетности VR оценивал размер списания в 45,4 млн евро. С чем связана корректировка суммы, не уточняется.
В общей сложности операции, связанные с Россией, принесли компании около 42 млн евро выручки в 2022 г. (91 млн евро в 2021 г.), что составляет примерно 3,8% всей чистой выручки группы. На 31 декабря 2022 года активы группы на примерно 17 млн евро были связаны с деятельностью в России.
«Аллегро» — это бренд совместной услуги двух национальных перевозчиков, российского ОАО РЖД и финского VR. Поезд впервые связал Петербург и Хельсинки в декабре 2010 года. После 10 лет эксплуатации сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Оно возобновилось лишь в декабре 2021 года и было остановлено 28 марта 2022 года из-за спецоперации на Украине.
В феврале 2023 года стало известно, что ОАО РЖД получила требование от финских партнеров на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro. Однако российская компания через суд добилась запрета финским партнерам инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства против нее.