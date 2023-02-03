Поезда стоят, долг копится. РЖД получила иск на 11 млн евро за аренду поездов Allegro, которые не ходят с весны

ОАО «РЖД» получила требование от финских партнеров на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro, которые эксплуатировала совместно с финской государственной VR Group. Об этом сообщают 3 февраля РИА Новости со ссылкой на материалы московского арбитража.



Арбитражный суд Москвы запретил VR Group, ее совместному предприятию с РЖД Oy Karelian Trains Ltd (владеет поездами Allegro), а также банку OP Corporate Bank plc инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с российским оператором.