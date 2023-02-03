Поезда стоят, долг копится. РЖД получила иск на 11 млн евро за аренду поездов Allegro, которые не ходят с весны

ОАО «РЖД» получила требование от финских партнеров на 11 миллионов евро за аренду поездов Allegro, которые эксплуатировала совместно с финской государственной VR Group. Об этом сообщают 3 февраля РИА Новости со ссылкой на материалы московского арбитража.
Арбитражный суд Москвы запретил VR Group, ее совместному предприятию с РЖД Oy Karelian Trains Ltd (владеет поездами Allegro), а также банку OP Corporate Bank plc инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с российским оператором.
Совместный проект финской VR и РЖД поезд «Аллегро» прекратил курсировать между Петербургом и Хельсинки в конце марта 2022 года. Несколько месяцев спустя, в конце августа, VR сообщил о списании составов, которые остались на территории Финляндии.
По словам юриста РЖД, несмотря на это, российской стороне предъявлены требования о выплате долга по аренде в размере почти 11 млн евро.
Помимо договора на аренду поездов Allegro с Oy Karelian Trains, у РЖД есть несколько договоров с VR Group, основной из которых — договор об организации пассажирских и грузовых перевозок, а также договор поручительства с банком. Необходимость запретить разбирательства за рубежом заявитель объяснил ограничением у находящихся под европейскими санкциями РЖД доступа к правосудию в иных странах, пояснил представитель компании.