Трое петербуржцев, пропавшие неделю назад вместе с прогулочной яхтой в Красном море, вышли на связь

Спустя неделю после пропажи на связь вышел экипаж яхты 30 minutes — трое петербуржцев и гражданин Египта.



Как рассказала «Фонтанке» 27 апреля жена капитана Романа Кокошинского Надежда, яхту действительно пытались захватить вооруженные люди с пулеметом. Это произошло на территории вод Йемена. Судно получило несколько пулевых пробоин в борту, но смогло уйти от пиратов и укрыться в районе Эритреи.



До 27 апреля местные власти проводили проверку слов экипажа и вот только-только дали связаться с родными.

