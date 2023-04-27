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    Трое петербуржцев, пропавшие неделю назад вместе с прогулочной яхтой в Красном море, вышли на связь

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    Спустя неделю после пропажи на связь вышел экипаж яхты 30 minutes — трое петербуржцев и гражданин Египта.

    Как рассказала «Фонтанке» 27 апреля жена капитана Романа Кокошинского Надежда, яхту действительно пытались захватить вооруженные люди с пулеметом. Это произошло на территории вод Йемена. Судно получило несколько пулевых пробоин в борту, но смогло уйти от пиратов и укрыться в районе Эритреи.

    До 27 апреля местные власти проводили проверку слов экипажа и вот только-только дали связаться с родными.

    Об исчезновении судна, которое петербуржцы перегоняли по просьбе владельца по маршруту Суэц — Джибути — Дубай, стало известно 20 апреля. Яхта вышла из Джизана в сторону Джибути, и связь с ней пропала.

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