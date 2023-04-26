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    В Красном море продолжаются поиски яхты с экипажем из Петербурга. Власти отследили последние передвижения судна

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    Неделю нет вестей от экипажа прогулочной яхты «30 minutes». Новостей в Петербурге ждут их родственники.

    Как рассказала «Фонтанке» жена капитана Романа Кокошинского Надежда 26 апреля, на борту яхты были матрос Даниил Васильев, кок — Мария Шевцова, а также гражданин Египта, который выступал в качестве лоцмана.

    Власти установили, что 17 апреля прогулочное судно «30 minutes», следуя по маршруту Суэц-Джибути-Дубай, в районе 16:00 вышло из порта Джизан (Саудовская Аравия) в направлении порта Джибути (Джибути).

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    От порта судно отошло на 30 морских миль, но пришлось встать на якорь. Неподалеку от острова Рамайн (Саудовская Аравия) экипаж настигли навигационные сумерки. О том, что предстоит ночь на якорной стоянке, экипаж сообщил родственникам. На связь они вышли около 23:00. Из разговора близкие узнали, что к утру экипаж планировал уйти на запад и через нейтральные воды пойти в направлении Джибути.

    Тот сеанс связи оказался последним: в час ночи 18 апреля яхта перестала выходить на связь. Система отслеживания оказалась отключена.

    Сигнал SOS был подан владельцем через два дня. Тогда же яхта была объявлена терпящей бедствие в водах Саудовской Аравии. Ориентация в поисках — по последним координатам.

    С 20 апреля начаты масштабные поиски, в которых также принимают участие все свободные суда в районе поиска.

    Владелец судна получил информацию о захвате судна пиратами.

    Об инциденте уведомлены международные организации, связанные со спасением на водах и борьбе с пиратством, вооруженные силы стран, имеющих базы в регионе, дипломатические сотрудники всех стран, граничащих с регионом поиска.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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