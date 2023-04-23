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    Свободные суда саудовской Джидды ищут пропавшее судно с капитаном из Петербурга

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    В поисках пропавшего в Красном море прогулочного судна с российским экипажем задействованы спасатели Саудовской Аравии. Об этом 23 апреля сообщил третий секретарь посольства России в стране Андрей Бреховских.

    «На данный момент сейчас в координационном центре спасения города Джидда все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поиска яхты», — заявил он в эфире канала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

    Прогулочное судно под названием 30 minutes пропало по пути из Саудовской Аравии в африканское государство Джибути. Как рассказала «Фонтанке» супруга капитана судна, связь с экипажем пропала утром вторника, 18 апреля.

    Известно, что на судне находились три члена экипажа, все россияне. Капитан из Петербурга. До места назначения 30 minutes так и не дошел, пропав между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Береговая охрана Саудовской Аравии подозревает, что на судно напали пираты.

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    Гость23 Апр 2023 в 20:35
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