Свободные суда саудовской Джидды ищут пропавшее судно с капитаном из Петербурга

В поисках пропавшего в Красном море прогулочного судна с российским экипажем задействованы спасатели Саудовской Аравии. Об этом 23 апреля сообщил третий секретарь посольства России в стране Андрей Бреховских.



«На данный момент сейчас в координационном центре спасения города Джидда все свободные саудовские суда, которые находятся в портах, задействованы для поиска яхты», — заявил он в эфире канала « Россия 24 » (цитата по РИА Новости).

Прогулочное судно под названием 30 minutes пропало по пути из Саудовской Аравии в африканское государство Джибути. Как рассказала «Фонтанке» супруга капитана судна, связь с экипажем пропала утром вторника, 18 апреля.