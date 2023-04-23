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    Прогулочное судно c капитаном-петербуржцем пропало в Красном море. Береговая охрана думает, что его захватили пираты

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    Прогулочное судно, которое экипаж через всё Красное море перегонял из Саудовской Аравии в Джибути (страна на северо-востоке Африки. — Прим. ред.), пропало с радаров на подходе к конечному пункту. Об этом стало известно 23 апреля.

    О ЧП Надежда, жена пропавшего капитана из Петербурга, узнала 19 апреля. Как сообщила «Фонтанке» супруга капитана, судно под названием 30 minutes должно было прийти в Джибути, но этого не произошло. Связи с экипажем не было с утра вторника, 18 апреля.

    От береговой охраны Саудовской Аравии поступила информация о том, что судно могли захватить пираты.

    «Со мной на связи МИД, посольство, все помогают», — сообщила Надежда.

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