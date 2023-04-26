На Кузнецовской, где горячая вода залила машины, заменили 6 метров трубы

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили работы на Кузнецовской улице, 26, в Московском районе, где вчера прорвало трубу. Об этом утром 26 апреля «Фонтанке» сообщили в пресс-служба компании.
«В ходе ремонтно-восстановительных работ заменено более шести метров ненадежного трубопровода. Проведены необходимая диагностика и подключение нового участка, системы ГВС и отопления переведены в штатный режим работы», — рассказали в компании.
Горячая вода залила Кузнецовскую вчера днём, в зоне затопления оказались около десяти припаркованных автомобилей. Признаков повреждений на них видно не было, но при необходимости «Теплосеть» возместит ущерб.
В компании напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не стоит подвергать свою жизнь опасности и идти или ехать по затопленным улицам.