Десяток машин оказался в кипятке на юге Петербурга. Теперь у жителей близлежащих домов жарко и внутри, и на улице

У жителей Московского района сегодня появился еще один повод с нетерпением ждать конца отопительного сезона — на Кузнецовской улице прорвало трубу с горячей водой.



Об этом «Фонтанке» сообщили 25 апреля очевидцы. По их данным, в кипятке оказались десять припаркованных на улице машин.