Десяток машин оказался в кипятке на юге Петербурга. Теперь у жителей близлежащих домов жарко и внутри, и на улице

У жителей Московского района сегодня появился еще один повод с нетерпением ждать конца отопительного сезона — на Кузнецовской улице прорвало трубу с горячей водой.
Об этом «Фонтанке» сообщили 25 апреля очевидцы. По их данным, в кипятке оказались десять припаркованных на улице машин.
В пресс-службе «Теплосетей Петербурга», уточнили, что сообщение о дефекте у дома 26 по Кузнецовской улице поступило сегодня около часа дня.
В компании подтвердили, что в зоне дефекта припаркованы машины без видимых признаков повреждений. Но при необходимости реальный ущерб будет возмещен.
Сейчас специалисты предприятия начали отключать трубопровод. Дефектный участок планируют заменить. Возможно, на время ремонтных работ батареи в ближайших домах все-таки немного остынут.