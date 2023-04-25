В Госдуму внесли поправку о возможности обжаловать решение военкомата и приостановить отправку в войска

Законопроект о приостановке решения призывной комиссии до вступления в силу решения суда внес в Госдуму депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Соответствующий документ появился 24 апреля в базе данных ГД.
Парламентарий предлагает вернуть в ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» норму, по которой действие решения призывной комиссии, которое оспаривается в суде, приостанавливается до вступления судебного решения в силу. Эта норма присутствовала в законе о воинской обязанности от 1998 года, но была исключена при принятии недавнего законопроекта о электронных повестках.
«Исключение данной нормы <…> лишило граждан, призванных на военную службу, существующих ранее правовых гарантий, а также породило правовую неопределенность», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе также отмечается, что чаще всего причиной судебного обжалования призыва на срочную службу является ошибка при определении категории годности к военной службе.
«В результате неверной постановки диагнозов в ходе освидетельствования военно-врачебной комиссией в состав вооруженных сил попадают лица, которые в силу своих физических и психических качеств не могут нести воинскую службу, а зачастую и сами создают угрозу для других военнослужащих», — добавляет депутат.
По оценкам Шаргунова, обязательное приостановление решения о призыве позволит исключить опасность для жизни и здоровья военнослужащих и позволить избежать ситуаций, когда молодой человек становится обузой для сослуживцев.