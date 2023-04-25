В Госдуму внесли поправку о возможности обжаловать решение военкомата и приостановить отправку в войска

Законопроект о приостановке решения призывной комиссии до вступления в силу решения суда внес в Госдуму депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Соответствующий документ появился 24 апреля в базе данных ГД.

Парламентарий предлагает вернуть в ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» норму, по которой действие решения призывной комиссии, которое оспаривается в суде, приостанавливается до вступления судебного решения в силу. Эта норма присутствовала в законе о воинской обязанности от 1998 года, но была исключена при принятии недавнего законопроекта о электронных повестках.