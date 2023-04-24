Солнечные ванны в плюс 20. Посмотрите, как петербуржцы радуются погожему деньку

Петербуржцы не упустили возможность прогуляться в первый день с «двадцаткой» на термометрах. Прошелся по солнечному городу и фотокорреспондент «Фонтанки» — смотрите, какие у него получились снимки.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Несмотря на рабочее время, в понедельник, 24 апреля, народу на улицах было много. Кто-то лежал на траве, кто-то, расстелив коврик, занимался спортом, а кто-то беспечно сидел на Дворцовой площади — прямо на брусчатке. Горожане подставляли лица солнцу, греясь на лавочках, гуляли с собаками и прохаживались по паркам.
Понедельник в Петербурге стал самым теплым с начала года — город даже выиграл соревнование у Москвы. Согласно прогнозам, такая погода сохранится в течение трех дней.