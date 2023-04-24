Первые плюс 20. Петербург выиграл соревнование у Москвы

В Петербурге 24 апреля впервые в этом году зафиксировано плюс 20 градусов по Цельсию.
На сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» указано, что в полдень температура составила плюс 20,6 градуса.
«Мощный приток тепла, сопровождающийся порывистым ЮЗ ветром, в теплом секторе циклона позволил столбикам термометров после ночных +8,8 градуса С к 11:40 добраться до +20,2 градуса С», — сообщают метеорологи телеграм-канала «Погода в Петербурге».
Уже к 10 утра сегодняшний день в Северной столице стал самым тёплым с начала года, весны и апреля. Затем Москва тоже обновила максимум года. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус устроил соревнование: «Кто первым возьмёт отметку +20? В 11 часов Москва опережает Питер на 0,1 градуса». Выиграл Петербург.
«Природа зафиксировала победу Санкт-Петербурга! В полдень в Северной столице термометры показали +20,6 градуса, в Москве — не хватило всего 0,1 градуса... термометры показали +19,9 градуса», — написал в своём телеграм-канале Леус.