ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы секс-услуг

Заксобрание Петербурга 24 апреля внесло в Госдуму законопроект о запрете рекламы сексуальных услуг и повышении штрафов за нарушение этого запрета. Это следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента России.



Для введения запрета и наказания депутаты предложили скорректировать федеральный закон «О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



Заксобрание Петербурга ссылается на ситуацию в городе на Неве, где распространилась практика размещения рекламы интим-услуг на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры. По мнению парламента, это наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города.

