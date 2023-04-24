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    ЗакС Петербурга внес в Госдуму законопроект о запрете рекламы секс-услуг

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    Заксобрание Петербурга 24 апреля внесло в Госдуму законопроект о запрете рекламы сексуальных услуг и повышении штрафов за нарушение этого запрета. Это следует из информации системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента России.

    Для введения запрета и наказания депутаты предложили скорректировать федеральный закон «О рекламе» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

    Заксобрание Петербурга ссылается на ситуацию в городе на Неве, где распространилась практика размещения рекламы интим-услуг на водосточных трубах, остановках, столбах, стенах домов и других элементах городской архитектуры. По мнению парламента, это наносит ущерб имуществу и искажает внешний вид города.

    Авторы предложили дополнить КоАП статьей 14.3.2, предусматривающей наказание за размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг, в том числе скрытой. Граждан предлагается наказывать штрафом в размере 25–50 тысяч рублей, должностных лиц штрафовать на сумму 50–100 тысяч, юридических лиц — 100–500 тысяч рублей.

    В случае если Госдума поддержит петербургскую инициативу, в законодательстве появится определение «сексуальных услуг» — это «половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения».

    На региональном уровне проект федеральной инициативы ЗакС Петербурга принял в конце 2022 года.

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