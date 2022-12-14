ЗакС Петербурга хочет прямо запретить рекламу секс-услуг

Группа депутатов Заксобрания Петербурга предпринимает попытку бороться с рекламой секс-услуг, которой обклеивают остановки, уличные тумбы и другие конструкции. Парламент города на заседании 14 декабря одобрил два проекта федеральной инициативы во втором чтении.



Оба проекта (один предлагает скорректировать федеральный закон о рекламе, второй — об административных правонарушениях) направлены на то, чтобы прямо прописать в законодательстве запрет на рекламу интим-услуг.



Авторы, депутаты от «Единой России» Павел Крупник, Всеволод Беликов и Денис Четырбок, отмечают, что в законе о рекламе нет прямого запрета на рекламу интимных услуг, и предлагают исправить этот пробел, а заодно и увеличить штрафы за такую рекламу.

