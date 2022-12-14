    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Переменная облачность, небольшой снег

    Ощущается как -10

    2 м/с, ю-з

    751мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.21eur66.7

    ЗакС Петербурга хочет прямо запретить рекламу секс-услуг

    3079
    19 комментариев

    Группа депутатов Заксобрания Петербурга предпринимает попытку бороться с рекламой секс-услуг, которой обклеивают остановки, уличные тумбы и другие конструкции. Парламент города на заседании 14 декабря одобрил два проекта федеральной инициативы во втором чтении.

    Оба проекта (один предлагает скорректировать федеральный закон о рекламе, второй — об административных правонарушениях) направлены на то, чтобы прямо прописать в законодательстве запрет на рекламу интим-услуг.

    Авторы, депутаты от «Единой России» Павел Крупник, Всеволод Беликов и Денис Четырбок, отмечают, что в законе о рекламе нет прямого запрета на рекламу интимных услуг, и предлагают исправить этот пробел, а заодно и увеличить штрафы за такую рекламу.

    «Указанная проблема актуальна для Санкт-Петербурга, отдельных частей Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации. Рекламные объявления сексуальных услуг размещаются на остановках пассажирского транспорта, рекламных конструкциях, фасадах жилых и нежилых зданий, строений, сооружений. Зачастую указанные объявления носят скрытый характер предложения сексуальной услуги: на разноцветных листовках с такими скрытыми предложениями указаны женские имена и номера телефонов, призывы к «отдыху», — говорится в тексте пояснительной записки.

    Авторы также предложили уточнить, что такое «сексуальные услуги», и вывели такое определение: «половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close