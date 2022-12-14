ЗакС Петербурга хочет прямо запретить рекламу секс-услуг

Группа депутатов Заксобрания Петербурга предпринимает попытку бороться с рекламой секс-услуг, которой обклеивают остановки, уличные тумбы и другие конструкции. Парламент города на заседании 14 декабря одобрил два проекта федеральной инициативы во втором чтении.
Оба проекта (один предлагает скорректировать федеральный закон о рекламе, второй — об административных правонарушениях) направлены на то, чтобы прямо прописать в законодательстве запрет на рекламу интим-услуг.
Авторы, депутаты от «Единой России» Павел Крупник, Всеволод Беликов и Денис Четырбок, отмечают, что в законе о рекламе нет прямого запрета на рекламу интимных услуг, и предлагают исправить этот пробел, а заодно и увеличить штрафы за такую рекламу.
«Указанная проблема актуальна для Санкт-Петербурга, отдельных частей Ленинградской области и иных субъектов Российской Федерации. Рекламные объявления сексуальных услуг размещаются на остановках пассажирского транспорта, рекламных конструкциях, фасадах жилых и нежилых зданий, строений, сооружений. Зачастую указанные объявления носят скрытый характер предложения сексуальной услуги: на разноцветных листовках с такими скрытыми предложениями указаны женские имена и номера телефонов, призывы к «отдыху», — говорится в тексте пояснительной записки.
Авторы также предложили уточнить, что такое «сексуальные услуги», и вывели такое определение: «половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное или любое другое вознаграждение либо обещание вознаграждения».