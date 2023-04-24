Умер ещё один водитель, который вышел после ДТП на Киевском шоссе осмотреть машину и был сбит

Число погибших в массовом ДТП в Москве, произошедшем накануне, выросло до двух человек. Второго сбитого водителя тоже спасти не удалось, сообщают 24 апреля ГИБДД и прокуратура столицы.

Авария произошла 23 апреля около 16 часов на 41-м километре Киевского шоссе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Сначала столкнулись две машины, и их водители вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. После этого обоих сбил автомобиль Honda, который затем врезался еще в две машины. Всего, по данным ГИБДД, в ДТП получили повреждения шесть транспортных средств.