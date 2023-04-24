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    Умер ещё один водитель, который вышел после ДТП на Киевском шоссе осмотреть машину и был сбит

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    Фото: Прокуратура Москвы
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    Число погибших в массовом ДТП в Москве, произошедшем накануне, выросло до двух человек. Второго сбитого водителя тоже спасти не удалось, сообщают 24 апреля ГИБДД и прокуратура столицы.

    Авария произошла 23 апреля около 16 часов на 41-м километре Киевского шоссе на территории Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Сначала столкнулись две машины, и их водители вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. После этого обоих сбил автомобиль Honda, который затем врезался еще в две машины. Всего, по данным ГИБДД, в ДТП получили повреждения шесть транспортных средств.

    Один из сбитых водителей от полученных травм погиб на месте, второго вертолетом доставили в больницу. Как стало известно в понедельник, второй мужчина скончался в реанимации, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    «Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к уголовной ответственности по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

    Фото: Прокуратура Москвы

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