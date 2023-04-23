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    На Киевском шоссе в Москве водители попали в ДТП и вышли осмотреть машины. Один из мужчин погиб

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    Серьезная авария произошла на 41-м километре Киевского шоссе в столице. На помощь пострадавшим вылетал вертолет.

    Изначально столкнулись два автомобиля. Водители вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения, сообщает 23 апреля московское управление ГИБДД. В момент осмотра в уже столкнувшиеся машины врезалась Honda. После этого машина столкнулась еще с двумя.

    Один из автомобилистов-пешеходов получил несовместимые с жизнью травмы. Второй был доставлен в больницу.

    По данным дорожной полиции, в аварии шесть машин получили механические повреждения. Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте происшествия.

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