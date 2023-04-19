«Ничего себе, до кого добрались». Дело о комбинате соцпитания привело к корифею госзаказа

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Утром 19 апреля обыски прошли в офисе петербургской компании с типовым названием «Интерконсалт». У опрошенных «Фонтанкой» участников рынка первой реакцией на новость было что-то вроде «Ничего себе, до кого добрались».



Что такое «Интерконсалт» По информации «Фонтанки», обыски проводит творческий коллектив из службы экономической безопасности ФСБ и УЭБ, но руководит всем ГСУ ГУ МВД. Уголовное дело возбуждено еще в прошлом году, касалось оно крупных хищений из кармана городского комбината социального питания «Юность», который теперь в банкротстве. Сама компания «Интерконсалт», зарегистрированная на Рузовской, работает уже 22 года, и конкретно соцпитом не занимается. В ней официально четыре сотрудника и уставной капитал 10 тысяч рублей. Официальные обороты консалтингового предприятия не впечатляют — 2,5 млн за 2021 год.

Когда «Фонтанка» спросила участников рынка госзаказа о компании, «Интерконсалт» им ничего не сказал. А вот имя собственника и директора компании Елены Волковой — напротив. «О, ничего себе, — удивился один из собеседников. — Это известная дама, да. Интересно, что добрались». По данным «Фонтанки», силовиков интересует схема: сформулировать техзадание на конкурсе таким образом, чтобы контракт гарантированно ушел конкретному подрядчику — к удовольствию всех участников, включая госзаказчика. Поставщики социального питания в Петербурге Такое можно заметить в различных отраслях, достаточно изучить закат Эдуарда Ильина в Василеостровском районе. Но особенно — в социальном питании, которое до недавнего времени было практически синонимом слова «картель». Навскидку можно вспомнить, как в Колпино требовали от участников принеси прошлогодние протоколы исследования своих продуктов на активность стронция-90. Само собой, у избранных эти протоколы уже были почему-то на руках. И в той колпинской истории техзадание готовили тоже не сами пищевики, а юридические и консалтинговые компании, в частности, «Авангард».

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И «Авангард», и «Интерконсалт» фигурировали в сюжете «Фонтанки» об особенностях петербургского госзаказа еще в 2014 году. Тогда, напомним, корреспондент под видом молодого подрядчика в дорожной отрасли получил от Елены Волковой консультацию в ресторане на Измайловском. Из разговора получалось, что все торги «точат люди» (в смысле, подгоняют ТЗ под конкретного претендента), а «медиаторы» получают процент с контракта, если все довольны. Звучали фамилии чиновников и неформальных лидеров отрасли, с которыми придется договариваться, чтобы зайти на закрытый рынок и заранее понимать, что потребуется на аукционах.

Поговорила «Фонтанка» тогда и с другими аналогичными консалтинговыми компаниями; там признавались, что время «загадок», которые закладываются в техзадание на случай прихода участников со стороны, уходит, так как УФАС борется с такими схемами. Но нынешние обыски проходят в офисе «Интерконсалта» и в квартирах его руководителей спустя 10 лет и по совсем другим, пищевым сюжетам. Это что-то новое. Вероятно, на меру пресечения для них будет влиять степень откровенности с ГСУ. Жизнь и смерть комбината соцпитания «Юность» Петербургский комбинат социального питания «Юность» еще в 2020 году вошел в процедуру наблюдения, а через год был признан банкротом. Соответственно, сейчас его основная деятельность — разбирательства с кредиторами. Но когда-то это был вполне себе респектабельный поставщик соцпитания; не гигант и, конечно, не лидер отрасли, однако в 2019 году, к примеру, заключил контрактов со школами Московского района на 200 с лишним миллионов. Город спокойно управлял своим КСП, а тот время от времени попадал в новости про школьную диарею, что, к сожалению, тоже всегда было рядовой историей для рынка.

В 2018 году директором стал Александр Щучкин. Именно в отношении него потом возбудят дело о хищении, которое переквалифицируют в мошенничество, добавив в фабулу доведение до банкротства. По мнению следствия, в течение года под чутким руководством Щучкина мимо кассы КСП прошли 4,2 млн рублей, вырученные комбинатом в 25 школах Московского района. Делал он это не один, считает следователь, а в компании Сергея Бацева. По выпискам ЕГРЮЛ Бацев просматривается только как бывший владелец компании «Триллиум» и АПК «Восход». Есть его фамилия и среди учредителей петербургского отделения «Деловой России»; на сайте организации он обозначен как «бизнес-посол в провинции Шэньси и г. Шанхай». Насколько можно судить, Бацев точно не в России, и не из-за деловых миссий — он объявлен в федеральный розыск.

На контракты «Юности» и компании «Триллиум» обращали внимание еще в 2020 году, когда у комбината начались проблемы. В итоге компания, тогда принадлежащая Бацеву, выиграла у городского комбината несколько судов по взысканию долгов за оказания услуг, а потом и стала одним из кредиторов в банкротном деле. Но крупнейшие требования к умирающему комбинату, включенные в реестр, не у «Триллиума», а у компании «Продрезерв». Это новое название, раньше предприятие знали под именем «ТЗБ Петроградская». Вот оно как раз было одним из титанов городского рынка школьного питания, неоднократно фигурировало в материалах «Фонтанки» о традиционных для отрасли антимонопольных спорах и даже о знаменитом индексе горящего творога. Следователи считают, что с «ТЗБ Петроградская» сотрудничал как раз «Интерконсалт» Елены Волковой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока горит творог. Шокирующий эксперимент «Фонтанки» Но главное другое: именно бывшая «ТЗБ Петроградская» и «Триллиум», по данным Смольного, настаивали на введении конкурсного производства в «Юности» (хотя формально Бацев в «ТЗБ» не просматривается). Кроме того, администрация предполагает, что «Юность» разорили как раз изнутри: Щучкин заключал с ТЗБ «Петроградская» и другими компаниям ряд сделок, которые и привели к заведомой «неплатежеспособности предприятия» (вспоминаем сюжет с намеренным доведением до банкротства). Если переводить на обывательский, задача набрать долгов, влезть в банкротство и перейти своими активами в собственность кредитора. Поэтому Смольный и возражал против введения конкурсного производства в КСП «Юность». Безуспешно. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»