В Петербурге на комбинате социального питания сменилась власть. Исчез ключ от сейфа, где деньги лежат

Как стало известно «Фонтанке», 28 июня директор предприятия Ирина Копилец обратилась в полицию Московского района с заявлением о признаках рейдерского захвата комбината «Юность» на проспекте Космонавтов. По словам женщины, на выходных в дверях сменили замки, исчезли документы. Ключ от сейфа пропал, а в нем лежали собственные накопления Ирины Викторовны в размере 138 тысяч рублей. Сегодня она пришла на комбинат в сопровождении участкового. Полиция приняла заявление Копилец и назначила проверку.

Новая власть, по данным «Фонтанки», представлена конкурсным управляющим Оксаной Ячменевой. Она заключила «договор возмездного оказания сторожевых услуг» с неким Иваном Ромашовым. Их стоимость в документе не прописана.

Конкурсный управляющий в судьбе «Юности», которая кормила школы Московского района Петербурга, появилась после подачи комбинатом заявления о собственном банкротстве. По данным «Фонтанки», в начале июня 2021 года заместитель руководителя администрации губернатора Петербурга Юлия Киселева докладывала Александру Беглову о непростой участи комбината. По ее словам, помещение на Космонавтов, 29, площадью более тысячи квадратных метров принадлежит «Юности» на праве собственности и является частью вклада в уставный капитал. Сумма кредиторской задолженности комбината составляет 45 миллионов рублей, докладывала Киселева Беглову, а стоимость недвижимости может достигать 182 миллионов. Замглавы администрации выразила опасение, что из собственности Петербурга может выбыть имущество на серьезную сумму в связи с претензиями кредиторов. Их основной список — Торгово-закупочная база «Петроградская» (22 миллиона), АО «Столовая № 14 (7,7 миллиона), ООО «Триллиум» (3,6 миллиона). На введении конкурсного производства настояли, по словам Киселевой, «Петроградская» и «Триллиум».