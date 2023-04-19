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    Петербуржцам советуют обновить парковочное приложение

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    Мобильное приложение для петербургских парковок теперь сообщит, если машину эвакуировали, и расскажет, как ее вернуть. Но для этого его нужно обновить.

    СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» модернизировало сервис «Парковки Санкт-Петербурга». Для корректной работы мобильного приложения, его необходимо обновить, предупреждает 19 апреля пресс-служба учреждения.

    Модернизация сервиса производилась на прошлой неделе. Теперь приложение отображает информацию об эвакуации машины и предоставляет инструкцию, как вернуть ее со штрафстоянки. Также разработчики изменили изображение парковочных мест и повысили стабильность работы сервиса, отмечают в центре.

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    ПетербургПарковкиМобильное приложение
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