Во дворе Александринского скоро появится памятник Мейерхольду. «Фонтанка» показывает, как он будет выглядеть

В мае Новая сцена Александринского театра отметит десятилетие. В честь этого события пройдет фестиваль «НОВАЯ Х», который начнется с торжественного открытия памятника режиссеру Всеволоду Мейерхольду во дворе сцены.



Сам памятник раньше открытия увидеть не удастся, но снимками его модели с «Фонтанкой» 18 апреля поделилась пресс-служба Александринского театра. Памятник создал скульптор Алексей Архипов, взяв за основу знаменитый портрет Мейерхольда, созданный Борисом Григорьевым. Новая сцена уже получила имя режиссера — в Александринском театре Мейерхольд поставил около двадцати спектаклей, в том числе «Дон Жуан» и «Маскарад».

