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    Во дворе Александринского скоро появится памятник Мейерхольду. «Фонтанка» показывает, как он будет выглядеть

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    В мае Новая сцена Александринского театра отметит десятилетие. В честь этого события пройдет фестиваль «НОВАЯ Х», который начнется с торжественного открытия памятника режиссеру Всеволоду Мейерхольду во дворе сцены.

    Сам памятник раньше открытия увидеть не удастся, но снимками его модели с «Фонтанкой» 18 апреля поделилась пресс-служба Александринского театра. Памятник создал скульптор Алексей Архипов, взяв за основу знаменитый портрет Мейерхольда, созданный Борисом Григорьевым. Новая сцена уже получила имя режиссера — в Александринском театре Мейерхольд поставил около двадцати спектаклей, в том числе «Дон Жуан» и «Маскарад».

    Фестиваль пройдет 12–14 мая. Среди его ключевых событий — концерт группы JANE AIR в сопровождении струнного оркестра, премьера спектакля-инсталляции от режиссера Кирилла Люкевича («4elovekvmaske», «UFO») и новая работа хореографа Ксении Михеевой «Непокой». Кроме того, в программе заявлены пиано-гала с участием Настасьи Хрущёвой, Алексея Гориболя и Риада Маммадова и аудиовизуальный концерт эмбиентной, электронной и экспериментальной музыки «Noiseroom» от музыкального лейбла «Симфоническая Тишина Внутри».

    Основную программу будет обрамлять перформативная часть, вход на которую будет свободным. В ходе фестиваля запланирован видеопоказ нескольких спектаклей, которые в разное время шли на Новой сцене, и серия дискуссий.

    Худрук Александринского театра Валерий Фокин комментировал проект памятника так: «Он [Мейерхольд] как бы будет идти от Новой сцены к основной. Как бы движение — туда. Мне кажется, это очень правильно». Изображение режиссера он назвал «острым».

    Фото: пресс-служба Александринского театра
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    Фото: пресс-служба Александринского театра
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    Фото: пресс-служба Александринского театра
    Фото: пресс-служба Александринского театра

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