Второй по величине населенный пункт Тувы частично обесточили из-за кота

Ради спасения кошки, просидевшей два дня на опоре ЛЭП, энергетики отключили от электроснабжения несколько улиц посёлка городского типа Каа-Хем в Туве. Этот посёлок городского типа — второй по численности населенный пункт в республике, в нём живут 20 тысяч человек. Животное спасал электромонтер Аймир Саай, для него это второй подобный случай в трудовой биографии, пишет 18 апреля РИА Новости со ссылкой на «Россети Сибирь».



«Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению», — рассказали в компании.

