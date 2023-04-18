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    Второй по величине населенный пункт Тувы частично обесточили из-за кота

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    Ради спасения кошки, просидевшей два дня на опоре ЛЭП, энергетики отключили от электроснабжения несколько улиц посёлка городского типа Каа-Хем в Туве. Этот посёлок городского типа — второй по численности населенный пункт в республике, в нём живут 20 тысяч человек. Животное спасал электромонтер Аймир Саай, для него это второй подобный случай в трудовой биографии, пишет 18 апреля РИА Новости со ссылкой на «Россети Сибирь».

    «Электричество на ближайших улицах на время проведения операции по спасению пришлось отключить. Но жители были рады этому отключению», — рассказали в компании.

    В соцсетях активно обсуждали происшествие. «Люди удивятся, как ради кота поселок отключили, а я вот радуюсь сижу, хоть и без света», — написал местный житель. Спасённого кота приютили в одном из домов посёлка.

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    КотыЖивотныеЖивотное в бедеТува
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