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    Ленин на Московской площади принял душ. Ему почистили и пальто с кепкой

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    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    После долгой зимы в Петербурге моют не только улицы — чистыми нужно быть и памятникам. Банные процедуры 18 апреля устроили фигуре Владимира Ленина на Московской площади, что не укрылось от глаз фотокорреспондента «Фонтанки».

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    Чтобы поравняться ростом с Лениным, специалисту пришлось подняться наверх в специальной кабинке. Сначала памятник покрыли моющим средством, а потом окатили из «душа».

    Помывка памятников в Петербурге стартовала накануне — первой стала фигура Александра Пушкина на площади Искусств. Как уточнили в пресс-службе Музея городской скульптуры, сезон профилактической реставрации начинается в середине апреля — начале мая, в зависимости от погоды. Сначала специалисты осматривают памятник и делают фотофиксацию, затем наносят на него специальное средство с нейтральным ph, которое позже смывают. Также тщательно промывают и монумент.

    Каждый год служба по текущему уходу за памятниками промывает более 100 скульптур и 40 мемориальных досок.

    «Фонтанка» рассказывала, что на прошлой неделе на улицах Петербурга началась генеральная уборка. Ее долго не могли начать из-за аномально холодной весны, поэтому она стартовала позже, чем обычно. Только за неделю было израсходовано 13 тысяч литров специального шампуня и 34 тысячи кубометров воды.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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