Ленин на Московской площади принял душ. Ему почистили и пальто с кепкой

После долгой зимы в Петербурге моют не только улицы — чистыми нужно быть и памятникам. Банные процедуры 18 апреля устроили фигуре Владимира Ленина на Московской площади, что не укрылось от глаз фотокорреспондента «Фонтанки».

Чтобы поравняться ростом с Лениным, специалисту пришлось подняться наверх в специальной кабинке. Сначала памятник покрыли моющим средством, а потом окатили из «душа».



Помывка памятников в Петербурге стартовала накануне — первой стала фигура Александра Пушкина на площади Искусств. Как уточнили в пресс-службе Музея городской скульптуры, сезон профилактической реставрации начинается в середине апреля — начале мая, в зависимости от погоды. Сначала специалисты осматривают памятник и делают фотофиксацию, затем наносят на него специальное средство с нейтральным ph, которое позже смывают. Также тщательно промывают и монумент.

