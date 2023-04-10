В Петербурге началась «тотальная чистка» улиц. Погода наконец позволила

Городские дорожные службы приступили к «тотальной чистке и мойке» улиц Петербурга. Из-за аномально холодной весны генеральную уборку не могли начать с первых дней апреля, и лишь на минувшей неделе начало наконец достаточно теплеть.

Всего за минувшую неделю поливомоечная техника израсходовала 34 тысячи кубометров воды. В будни еще мыли точечно особенно грязные участки петербургских улиц, и лишь ближе к выходным погода выправилась настолько, что дорожные службы вышли уже на круглосуточную мойку, отмечают 10 апреля в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга. Только за воскресенье на уборку потратили 9 тысяч кубометров воды. Также за неделю использовали 13 тысяч литров специального шампуня для мытья улиц и собрали 1600 тонн смёта.

При этом с улиц все еще продолжают вывозить остатки снега. С 3 по 9 апреля на утилизацию отправили почти 40 тысяч кубометров осадков.



В понедельник, 10 апреля, петербургские улицы убирают 715 машин и 1035 дворников. На территориях зеленых насаждений работают 266 машин и 958 специалистов садово-парковых предприятий.