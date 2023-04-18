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    Бастрыкин обратил внимание на петербургских бьющихся самокатчиков

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    16 комментариев

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о новых ДТП с участием самокатчиков. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Бастрыкин почерпнул новости о травмировании пользователей электросамокатов из СМИ. Он отметил сбитую на Федора Абрамова девушку, неудачно проехавшуюся по Невскому проспекту 39-летнюю женщину и 22-летнюю петербурженку, которая получила черепно-мозговую травму на улице Дыбенко.

    «Кроме того, СМИ сообщили и об агрессивном вождении электросамокатов компанией из трех человек на перекрёстке Камышовой и Гаккелевской улиц 16 апреля 2023 года», — говорится в сообщении. Кадры, к слову, публиковала «Фонтанка».

    Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову проверить информацию и представить доклад.

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    Комментарии 16

    dervish18 Апр 2023 в 13:37
    Еще не лето.
    +0−0
    Гость18 Апр 2023 в 13:31
    бастрыкин, хаааай
    +0−0
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