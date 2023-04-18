Бастрыкин обратил внимание на петербургских бьющихся самокатчиков

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о новых ДТП с участием самокатчиков. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



Бастрыкин почерпнул новости о травмировании пользователей электросамокатов из СМИ. Он отметил сбитую на Федора Абрамова девушку, неудачно проехавшуюся по Невскому проспекту 39-летнюю женщину и 22-летнюю петербурженку, которая получила черепно-мозговую травму на улице Дыбенко.



«Кроме того, СМИ сообщили и об агрессивном вождении электросамокатов компанией из трех человек на перекрёстке Камышовой и Гаккелевской улиц 16 апреля 2023 года», — говорится в сообщении. Кадры, к слову, публиковала «Фонтанка».

