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    Музей реставрации, выступления и выставки. Что планируют устроить во дворце Юсуповой

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    Во дворце Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте планируют открыть музей реставрации. Об этом 17 апреля сообщил директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

    Скоро дворец комплексно обследуют, чтобы определить масштаб реставрационных работ. По словам Мудрова, концепцию музея уже разработали и даже приступили к сбору материалов. «Дело в том, что Ленинград–Петербург — это крупнейший центр реставрации и нашей страны, и всего мира. То чудо послевоенного возрождения, которое было осуществлено, получило отклик во всем мире, и наша реставрация была признана эталонной», — рассказал Мудров (цитата по ТАСС).

    Также во дворце собираются проводить театральные и музыкальные мероприятия и выставки. Для этого выделят театральный зал — возможно, там будет выступать и хор музея. При этом, по словам директора, музей должен будет вернуть городу здание на Большой Морской улице, ранее выделенное ему: «Нам предложили другое [здание]… Все наши планы переносятся сюда».

    Дворец Юсуповой передали музею «Исаакиевский собор» в январе 2023 года. «Фонтанка» рассказывала, что претендовал на здание не только он.

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