«Гори огнём это всё просветительство». Как казаки и чиновники не поделили дворец Юсуповой

Фото: портал Citywalls Поделиться Поделиться





Православная общественность, ветераны и казаки просят Александра Беглова и Владимира Путина вернуть им дворец Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте. Такое письмо петербургское общество «Знание» опубликовало на своём сайте, который, впрочем, сразу после этого перестал работать.



«Должностные лица подотчётной вам администрации города в принудительном порядке лишили общество «Знание» исторического здания, в котором общество работало 73 года. <…> Сегодня — зимой 2023 года городскую просветительскую организацию выбрасывают на улицу. Властные чиновники не предложили никаких других вариантов», — говорится в письме к губернатору Петербурга Александру Беглову от межрегионального общества «Знание». Авторы ссылаются на Владимира Путина, который обещал государственную поддержку просветителям. О самом здании — особняке Юсуповой на Литейном проспекте — в письме пишут следующее. Общество, утверждают там, вложило более 180 млн рублей в реставрацию здания, с 1980 по 1995 год за свой счёт расселило коммунальные квартиры во флигеле, заменило коммуникации, купило вешалки и оборудовало помещения для лекций. В обществе утверждают, что в 2018 году их членами были 11 тысяч «специалистов разных областей знаний и отраслей народного хозяйства», в мае 2022-го на юбилейном собрании присутствовало 600 «именитых людей города». Эти просветители, утверждают в письме, останутся без площадей: ведь в январе 2023 года общество получило письмо о том, что вместо них дворец Юсуповой передадут в пользование музею «Исаакиевский собор». Само же общество, имеющее юридическую регистрацию на Литейном, рискует и вовсе кануть в Лету.



1976 г. Центральный лекторий общества «Знание». Фото: Виктор Сокирко Поделиться Поделиться





«Вот так — кощунственно просто органы власти и новый назначенный ими государственный пользователь без суда и всякой альтернативы взял и запретил деятельность общества «Знание» в Санкт-Петербурге. Значит, это кому-то было очень нужно? Или ещё проще, само здание — дворец Зинаиды Юсуповой в центре Санкт-Петербурга кому-то очень приглянулся. А далее начались действия госорганов под девизом «гори огнём это всё просветительство», — делают выводы авторы.



Письмо заканчивается просьбой решить конфликт и девизом «Знание — сила». Под текстом стоит стандартное «с уважением» и перечислены, судя по всему, подписавшиеся под этим текстом. Среди них — священнослужители, профессура, ветераны, артисты и руководители казачьих ансамблей.

В попытках выяснить подробности «Фонтанка» связалась с несколькими из них. Экс-депутат Заксобрания Петербурга Борис Ивченко сообщил, что никаких писем не подписывал — по его словам, уже порядка 30 лет никаких дел с обществом «Знание» он не имел. Первый раз услышала о письме в разговоре с «Фонтанкой» руководитель казачьего ансамбля «Атаман» Дарья Куц. С третьего раза повезло: Екатерина Иванова из фонда «Мосты поколений» рассказала «Фонтанке», что на прошлой неделе с ней связался Сергей Волков, ректор Казачьего университета, и сообщил, что здание у общества отнимают — там, пересказала Иванова его слова, могут построить то ли отель, то ли что-то ещё. После этой беседы Екатерина согласилась поддержать общество.



Само общество «Знание» в Петербурге действительно существует не первый десяток лет — это то, что осталось от советского общества «Знание», массово издававшего книги и газету «Аргументы и факты». Появившаяся после распада СССР аналогичная организация в России прижилась хуже. В 2016 году российское общество «Знание» окончательно распалось. Но некоторые региональные филиалы, впрочем, жили своей жизнью — в наследство от советского периода им достались какие-никакие активы. В Петербурге общество «Знание» — это Планетарий на «Горьковской», а до недавнего времени как раз тот самый дворец Юсуповой на Литейном. Там до 2018 года располагался Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права — затем у вуза отобрали лицензию после проверок. Одновременно в обществе развивали и другую линию, православную. Один из собеседников «Фонтанки», бывший петербургский чиновник, на вопрос, как так вышло, что казаки и православие уживались с планетарием, рассудил так: «Думаю, он взял казацкое направление, чтобы себя и организацию как-то поднять». Он в данном случае — это Сергей Климов, руководитель ещё ленинградского общества «Знание», а затем петербургского. На этом посту он был с 1987 года. «Фактически организация держалась на его авторитете, были разговоры о том, чтобы он возглавил и российское общество, которое к тому времени решил возрождать Сергей Кириенко», — говорит собеседник «Фонтанки». В 2022 году на 70-м году жизни Климов умер, и, как считают в самом обществе, с этого момента у них и начались проблемы.



Как рассказал «Фонтанке» ректор Казачьего университета при обществе «Знание» Сергей Волков, после смерти Климова в здании случилась авария — лопнули трубы с горячей водой. Будто это подстроили, а после этого власти и начали процесс по отъёму здания и «уничтожению крупнейшей в России организации, объединяющей сотни профессоров». Сам он, кстати, объясняет нахождение Казачьего и православного университета в обществе знаковостью — дворец Юсуповой, по его словам, стоит на святом месте, там была церковь Петра и Павла, которую в обществе собирались восстанавливать. У православного университета, по его словам, сейчас порядка 30 слушателей, а в Казачий желающие обращались только, чтобы прояснить какие-то конкретные непонятные им вопросы. В беседе с «Фонтанкой» он также объяснил, почему некоторые указанные под обращением Беглову люди не в курсе о самом письме: они, по его словам, действительно его не подписывали, но идейно сочувствуют организации. Просьбу о помощи, добавил он, отправили не только Беглову — один из подписавшихся ветеранов обратился и к Владимиру Путину.



Помимо не совсем обычных вузов, во дворце на Литейном квартировал Малый музыкальный театр. Его директор Оксана Селина рассказала «Фонтанке», что создавать постановки в этих интерьерах они начали ещё 7 лет назад, сама же она до этого работала в Юсуповском дворце на Мойке — поэтому при выборе помещения для молодого театрального проекта остановилась на этом пространстве: «Я пришла и сказала, что хочу тут работать, хотя мои компаньоны говорили, что грязно и вертушки на входе. А потом мы стали возрождать зал. В итоге почти каждую неделю делали спектакли». Кроме постановок для посетителей театра, делали экскурсии. «Зинаида Ивановна Юсупова строила этот дом для себя — перед этим она похоронила первого супруга. Она сама выбрала этот участок, следила за возведением дворца. Её внук Феликс Юсупов сдал площади в нём театральному клубу, там квартировали два театра — «Лукоморье» и «Кривое Зеркало». Последний был очень популярный, театр пародий, спектакли в нём создавали известные сценаристы», — рассказывает об истории здания Селина. По её словам, в последние годы с её подачи экскурсоводы всё чаще обращали внимание на дворец Юсуповой, но сам особняк был в плачевном состоянии («его бы отмыть и пропылесосить») — на это жаловались посетители. Сама она, к слову, в отличие от общества, рада новым пользователям дворца, хотя театру и пришлось в итоге площадку поменять.



Помимо театра, общество «Знание» отдавало помещения дворца под коммерческие мероприятия. Например, в особняке регулярно проходили выставки-продажи «Мир камня». Судя по отзывам в соцсетях, некоторые любители нестандартных экскурсий проникали во дворец именно через такие ярмарки, чтобы посмотреть на его интерьеры.

Впрочем, в ближайшее время это сделать не получится — пока дворец закрыли для посетителей. «По результатам предварительного осмотра сотрудниками музея выявлено, что здание находится в предаварийном состоянии (оголённая проводка, нарушение противопожарных норм, повреждение перекрытий), не позволяющим его дальнейшую эксплуатацию. Организацией работы по сохранению памятника федерального значения не осуществлялись», — сообщили «Фонтанке» в комитете по культуре, которому подведомственен музей «Исаакиевский собор». Чиновники рассказали, что у общества за эти годы накопилась задолженность в районе 16 млн рублей, поэтому уже несколько месяцев и обсуждался вопрос, что делать со зданием: денег на его ремонт у «Знания», очевидно, не было. А у музея «Исаакиевский собор», одной из немногих городских организаций, хорошо зарабатывающих, деньги были. Кроме того, у Исаакия есть хор — дворец мог бы стать его концертной площадкой, рассудили в Смольном.



«Первоочередной задачей музея является проведение полного обследования здания, в том числе обследование несущих конструкций и инженерных систем, обеспечивающих его функционирование. В дальнейшем музеем планируется осуществление разработки проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту и реставрации объекта. Работы планируется выполнять за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и собственных средств музея», — добавили в комитете по культуре. В федеральном обществе «Знание» (с 2021 года его перезапустили под патронажем администрации президента, проводят молодёжные форумы, кинопоказы, лекции, в том числе в ДНР) сообщили «Фонтанке», что петербургское общество «Знание» не является их подразделением, но в Петербурге у организации есть представительство и активная работа. Судя по сайту, представителем нового общества «Знание» стал ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.



Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

