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    Один из пострадавших в массовом ДТП с фурой на Комендантском — в тяжелом состоянии

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    4 комментария

    Полиция уточнила информацию о пострадавших в массовой аварии с фурой в Выборгском районе Петербурга. В больницу с места ДТП увезли шестерых.

    В 11:05 17 апреля на углу Комендантского проспекта и Легковой улицы столкнулись один грузовой и девять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось об 11 разбитых машинах. Момент столкновения попал на видео одного из автомобилистов, чья машина чудом не попала под удар фуры вместе с соседними.

    По уточненным данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть человек. Все были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — травмы средней тяжести.

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    Комментарии 4

    Гость17 Апр 2023 в 13:50
    Минус 9 машин в городе....
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