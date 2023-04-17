Один из пострадавших в массовом ДТП с фурой на Комендантском — в тяжелом состоянии

Полиция уточнила информацию о пострадавших в массовой аварии с фурой в Выборгском районе Петербурга. В больницу с места ДТП увезли шестерых.



В 11:05 17 апреля на углу Комендантского проспекта и Легковой улицы столкнулись один грузовой и девять легковых автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ранее сообщалось об 11 разбитых машинах. Момент столкновения попал на видео одного из автомобилистов, чья машина чудом не попала под удар фуры вместе с соседними.

По уточненным данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть человек. Все были госпитализированы. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных — травмы средней тяжести.