Момент массовой аварии с фурой на Комендантском проспекте попал на видео

Андрей Милославский
Полиция проводит проверку по факту массовой аварии, произошедшей в первой половине дня 17 апреля в Выборгском районе Петербурга. Таран автомобилей фурой попал на видео.
Около 12:15 в полицию поступила информация о столкновении нескольких автомобилей на углу Комендантского проспекта и Легковой улицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», в ДТП попали 11 машин. На записи, снятой видеорегистратором одного из автомобилей, видно, как в остановившиеся на светофоре машины влетает фура. Смяв попутные автомобили, она протаранила разделительное ограждение и уехала на встречную полосу.
По предварительным данным главка, в результате ДТП пострадали не менее 8 человек. На месте работают экстренные службы, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Движение на Комендантском проспекте затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотный затор со стороны КАД.