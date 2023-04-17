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    Мужчина, которого водитель автобуса вытащил из горящего «Логана» на КАД, не выжил

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    ДТП с пожаром на КАД в Московском районе Петербурга оказалось смертельным.

    Как сообщает 17 апреля пресс-служба ГУ МВД по городу и области, 25-летний водитель, управлявший «Рено Логаном», скончался в больнице.

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