На КАД «Логан» въехал в автобус и вспыхнул. Очевидцы рассказывают о геройском поступке водителя автобуса

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на съезде с Предпортовой улицы на внешнее кольцо КАД.
«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 17 апреля около часа ночи на 71-м километре КАД столкнулись легковой автомобиль и автобус. Легковушка загорелась. Пострадал один человек. Автобус ехал без пассажиров.
Фотографии и некоторые подробности от очевидцев публикует группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». «Молодой человек один ехал в «Логане», залетел под автобус. На дороге никого не было. Водитель автобуса достал его из дымящего авто, через три минуты машина полыхала. Пытался потушить, но безуспешно. Через несколько минут скорая проезжала, не по этому ДТП, остановились, оказали первую помощь. Оттащили пострадавшего, дожидались реанимации и пожарных. Пока ждали, он в сознании был, пытался встать», — рассказывает Владимир. По словам Василия, «Рено Логан» въехал на скорости в автобус — тот двигался значительно медленнее. А скорая помощь везла человека с аппендицитом, «все звёзды сошлись».
«Мы первые, кто там остановился. <...> Водитель автобуса — герой, он спас жизнь человеку, он вытащил его, когда машина уже начала дымить, не думая. <...> Водитель выжил, но состояние тяжелое было. <...> Там были пассажиры, они обменялись номерами, думаю, с водителем будет всё хорошо», — добавляет Василий.