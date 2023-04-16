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    Путин встретился с китайским министром обороны. Для главы военного ведомства это в первый раз

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    Член Государственного совета и министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл в Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля и опубликовала видео начала встречи. За столом с китайским коллегой сидел Сергей Шойгу.

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    Владимир Путин 16 апреля заявил, что между Россией и Китаем «по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений: в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств».

    Как пишет «Интерфакс», президент добавил, что по линии военных ведомств Россия и Китай обмениваются полезной информацией и сотрудничают в рамках военно-технического взаимодействия.

    А Ли Шанфу сообщил, что его визит в Москву — это результат достигнутых на высшем уровне договоренностей. И это его первый зарубежный визит в должности министра обороны, и для него он специально выбрал Россию, чтобы «подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений».

    Также Ли Шанфу добавил, что отношения России и Китая превосходят военные союзы времен холодной войны и строятся на принципах неприсоединения и непротивоборства третьей стороне.

    Как писала «Фонтанка», приезду Ли Шанфу предшествовал двухдневный государственный визит в Россию лидера Китая. Си Цзиньпин и Владимир Путин говорили о планах по углублению сотрудничества на международной арене, общих интересах и сближении двух народов. Что за этим стоит — читайте в материале «Фонтанки».

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