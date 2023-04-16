Путин встретился с китайским министром обороны. Для главы военного ведомства это в первый раз

Член Государственного совета и министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу прибыл в Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля и опубликовала видео начала встречи. За столом с китайским коллегой сидел Сергей Шойгу.

Владимир Путин 16 апреля заявил, что между Россией и Китаем «по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений: в экономике, социальной, культурной и образовательной отрасли и по линии военных ведомств».

Как пишет «Интерфакс», президент добавил, что по линии военных ведомств Россия и Китай обмениваются полезной информацией и сотрудничают в рамках военно-технического взаимодействия.

А Ли Шанфу сообщил, что его визит в Москву — это результат достигнутых на высшем уровне договоренностей. И это его первый зарубежный визит в должности министра обороны, и для него он специально выбрал Россию, чтобы «подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений».