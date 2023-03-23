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    Против кого дружим? Что стоит за визитом лидера Китая в Москву

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    Двухдневный государственный визит в Россию лидера Китая еще задолго до его официального анонса спровоцировал огромный интерес мирового сообщества. А как может быть иначе, когда в Москве на фоне продолжающихся боев на Украине и ужесточения санкций жали руки главные сторонники многополярного мира — Си Цзиньпин и Владимир Путин, которые говорили о планах по углублению сотрудничества на международной арене, общих интересах и сближении двух народов.

    Но все ли гладко в этом «союзе» и кому больше всего выгодна такая «дружба» в условиях противостояния с Западом. Об этом «Фонтанке» рассказал китаист Александр Лукин. Главное — в наших карточках.

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