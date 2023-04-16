«Зеленая карта» возвращается в нулевые. Как купить страховку на машину для зарубежной поездки после 1 июня

Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Соглашение о «Зеленой карте», когда европейские страховщики признавали российские полисы страхования ответственности, прекращается 1 июня 2023 года, спустя четырнадцать с половиной лет работы. «Фонтанка» узнала, как этим летом ездить в Финляндию и дальше по Европе.

Эта страховка необходима для поездки на автомобиле за границу, но полис со сроком действия после 31 мая вам уже не продадут. Закон не позволяет российским страховщикам продавать полисы иностранных компаний, а значит, после 1 июня иностранную «Зеленую карту» можно купить либо онлайн у иностранных компаний, либо на границе.



Система продажи международных полисов страхования автогражданской ответственности фактически возвращается во времена 15-летней давности, до прихода «Зеленой карты» в 2009 году. В то время российские компании не продавали собственные страховки. Петербуржцам для поездки в Финляндию или Эстонию требовалось купить иностранный полис: без такой страховки на машине в Европу не пускали. Лидером рынка была компания «Русь», созданная в 1990 году, а в 1992 году вышедшая как посредник на рынок «Зеленой карты». В 1996 году европейская группа Alte Leipziger Europa приобрела 49 % акций компании «Русь», затем компания переходит в немецкий страховой холдинг ERGO.



В 2008 году «ЭРГО Русь» оценивала долю их аффилированной компании Ergo Hestia на рынке «Зеленых карт» примерно в 60 % . Такая большая доля была изначально связана с неразвитостью страхового рынка в России и слабой конкуренцией. «Тогда у автомобилистов было два варианта: купить иностранный полис (польскую, немецкую или болгарскую страховку) на территории РФ или купить на границе «местный» полис, — вспоминает Евгений Дубенский, президент САО «Медэкспресс», ранее работавший в АСО «Русь». — Второй вариант был дороже: финский пограничный полис на короткий срок в конце 90-х стоил для легкового транспорта $100–150».



1 января 2009 года Россия официально вступила в клуб «Зеленых карт», и полисы иностранных компаний сменились полисами отечественных страховщиков. Появилось два вида «Зеленых карт»: подороже для Европы и подешевле для СНГ. Но драйвером роста была именно Европа: Российский союз автостраховщиков (РСА) сообщал, что около 50 % карт российские компании продают в страны Евросоюза, а по сборам ЕС занимает долю в 80 % .



Новые полисы «Зеленой карты» оказались в 1,5–2 раза дороже западных аналогов, а рынок — чрезвычайно прибыльным. Наши автомобилисты ездили по Европе крайне осторожно, чтобы не лишиться визы в случае грубого нарушения правил, и редко становились виновниками аварий. Для примера: страховые выплаты в 2019 году составили 668 млн рублей, тогда как сборы в 7 раз больше — 4,4 млрд рублей.



Что касается новейшего времени, то сборы страховщиков «Зеленой карты» в 2020 упали почти в 2 раза по сравнению с доковидным 2019 годом, до 2,252 млрд рублей, в 2021 они составили 2,689 млрд рублей и в 2022 году — 2,385 млрд рублей. Теперь трафик перераспределился с Европы на другие направления. И после 1 июня в России по-прежнему можно оформить «Зеленую карту» для въезда на территории соседних Беларуси и Азербайджана, и более далеких Молдовы, Турции и Ирана. Но для Петербурга, одного из ведущих регионов по продажам «Зеленой карты», этот рынок фактически исчез.



Что делать тем, кто может и хочет въехать в Европу на своей машине? Крупные компании теперь не будут продавать иностранные полисы. «Мы не планируем продавать полисы иностранных страховщиков с покрытием на страны Европы, — говорит Павел Яковлев, старший управляющий продуктом по автострахованию департамента розничного страхования «РЕСО-Гарантия». — Автомобилисты могут воспользоваться оставшимися доступными возможностями, например купить полисы страхования ответственности на «той» стороне. Возможно, стоит поискать варианты покупки полиса онлайн». В «Ингосстрахе» сказали, что у них тоже пока нет планов по продаже «Зеленой карты» иностранных страховщиков. Исполнительный директор бюро «Зелёная карта» РСА Сергей Разуван советует российским водителям покупать полис приграничного страхования.

«Как правило, такие полисы продаются на пунктах пропуска соответствующих стран и действуют на всей территории Европейской экономической зоны», — отметил он.

Отказ от продаж нашими страховщиками неудивителен, так как легально продавать такой продукт нельзя. Иностранцам заниматься страхованием в России напрямую запрещено, они вправе лишь участвовать в уставных капиталах российских юрлиц. Поэтому крупные игроки не будут реализовывать «Зеленые карты». Запрет касается не только компаний, но и страховых агентов, которым запрещено рекламировать продажу иностранных страховок и привлекать клиентов. При этом гражданину России не запрещено заключать договоры с иностранными страховыми компаниями.

По сути, оставшийся мизерный рынок «Зеленых карт» на Европу теперь интересен небольшому числу серых брокеров, в том числе и из-за отсутствия перспектив развития. Трафик по Северо-Западу стал в десятки раз меньше доковидного потока. Тем не менее предложения по новым страховкам уже есть. Так, несколько брокеров уже предлагают купить онлайн полисы компаний из Латвии и Польши Balcia и Warta. Страховка на 30 дней для легковой машины стоит €80–90, а на год — от €375 до €470, платить можно как в евро с иностранной карточки, так и в рублях с российской. Это дорого, сейчас официальная цена на «Зеленую карту» — 2,8 тыс. рублей на 2 недели. После покупки полис можно проверить, например через сайт www.ufg.pl, если речь идет о польской страховке. Это сайт страхового гарантийного фонда с базой данных по всем полисам обязательного страхования автогражданской ответственности, выданным в Польше.



Впрочем, если у автовладельца есть карточка иностранного банка, никто ему не мешает самостоятельно поискать страховщика и купить полис напрямую, без посредников. В ТГ-чате «Граница РФ-Норвегия» автовладельцы пишут, что уже пользуются «Зелёной картой» Warta. Также они рассказывают про успешный опыт покупки иностранной «Зеленой карты» онлайн на территории ЕС, потому что поездка затянулась, а срок действия российской страховки закончился.



Купить страховку можно будет и на границе с Финляндией. Во всяком случае, так уверяют в «Финском центре автостраховщиков» Motor Insurers centre. «Зеленую карту» можно купить на пропускных пограничных пунктах финской таможни (Tulli). Минимальный срок действия полиса 30 дней, стоимость страховки для легковой машины составляет 180 евро. Цена одинаковая во всех пунктах продаж.

«Зеленую карту» можно оплатить наличными евро или банковской картой, которая действительна в Финляндии. Рубли к оплате не принимаются, — прокомментировал «Фонтанке» специалист по международным делам бюро «Зеленой карты» в Финляндии Сейя Вайринен. — Также принимаются пограничные страховки стран ЕС, в том числе от латвийских и польских компаний. Страховые полисы должны быть распечатаны и не будут приняты в виде фотографии в мобильных телефонах». Специалист отметил, что распечатанные страховки будут обязательно проверены на границе при въезде, и выборочно при выезде. Если действие страховки истекло, то продается пограничная страховка ценой 180 евро, так как вождение без полиса в Финляндии запрещено. Также финские автостраховщики отмечают, что минимальный срок действия карты составляет 15 дней.

В дальнейшем перспективы для Петербурга печальные, говорят эксперты. «С точки зрения международной логистики приграничный Петербург теперь фактически вымершая зона, — отмечает Кирилл Павлов, директор филиала «Росгосстраха» в Петербурге и Ленобласти. — Европейское северо-западное направление стало рынком единичных перевозок, и такой маленький рынок уже неинтересен страховщикам ввиду низкого трафика и отсутствия перспектив роста. Тем более у многих выезжающих за рубеж благодаря ВНЖ или бизнесу уже есть иностранная страховка, и «Зеленая карта» им не нужна. Перевозчики в основном тоже имеют двойную регистрацию и также покупают иностранный полис». Эксперты добавляют, что иностранные страховщики не будут рваться на наш рынок ввиду его незначительности и риска попасть под санкции. Но без страховки наши автомобилисты не останутся, что уже хорошо.



Георгий Карчик, для «Фонтанки.ру»

