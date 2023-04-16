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    Светлая Пасха. В Казанском соборе проходят праздничное богослужение и крестный ход

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    Православные жители Петербурга встречают Пасху. Традиционное богослужение и крестный ход проходят в Казанском кафедральном соборе в ночь на воскресенье, 16 апреля. Его совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

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    В соборе собрались сотни человек, чтобы принять участие богослужении и крестном ходе. Журналист «Фонтанки» заметил в храме губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера петербургского Заксобрания Александра Бельского. Благодатный огонь из Иерусалима должны доставить в Петербург из Иерусалим около трех ночи.

    Андрей Бок /«Фонтанка.ру»

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    ПасхаКазанский собор
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