Светлая Пасха. В Казанском соборе проходят праздничное богослужение и крестный ход

Православные жители Петербурга встречают Пасху. Традиционное богослужение и крестный ход проходят в Казанском кафедральном соборе в ночь на воскресенье, 16 апреля. Его совершает митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
В соборе собрались сотни человек, чтобы принять участие богослужении и крестном ходе. Журналист «Фонтанки» заметил в храме губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера петербургского Заксобрания Александра Бельского. Благодатный огонь из Иерусалима должны доставить в Петербург из Иерусалим около трех ночи.
Андрей Бок /«Фонтанка.ру»