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    Стрельба в бизнесмена из окна дома в Петербурге стала уголовным делом

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    Уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ) было возбуждено спустя два дня после стрельбы в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 апреля.

    Двух задержанных, 20-летнего и 23-летнего молодых людей, отпустили под обязательство о явке. Ещё одного 23-летнего мужчину поместили в изолятор.

    Напомним, 12 апреля в полицию обратился 46-летний генеральный директор компании. Мужчина заявил, что из окна восьмого этажа на проспекте Обуховской Обороны, 195 в его сторону выстрелил неизвестный.

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