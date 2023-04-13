В Петербурге из окна дома выстрелили в бизнесмена. В полицию доставили трех потенциальных «киллеров»

Наряды полиции съехались к дому в Невском районе Петербурга после сообщения о том, что из него стреляют по прохожим. Оказалось, что прохожий один, и он стал мишенью трех недорослей.
Заявка о стрельбе из дома 195 по проспекту Обуховской Обороны поступила в «112» накануне в половине одиннадцатого утра, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 апреля. Заявитель оказался 46-летним генеральным директором компании и указал конкретное место, откуда по нему был сделан выстрел, — окно восьмого этажа в шестой парадной.
Как раз у нее полицейские задержали троих: 23-летнего местного жителя с пневматическим ружьем «Байкал» и его двух товарищей 20 и 23 лет. Всех троих доставили в отдел, где составили протоколы о мелком хулиганстве, после чего поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.