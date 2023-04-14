БДТ: Спектакли Андрея Могучего останутся в репертуаре, сотрудничество будет продолжено

Руководство Большого драматического театра планирует сохранить в репертуаре спектакли Андрея Могучего, чей контракт как художественного руководителя не был продлен. «Планов таких репертуарных изменений нет», — подчеркнули в пресс-службе на вопрос «Фонтанки» о том, не начнут ли постепенно исчезать из репертуара названия спектаклей этого режиссера.
«Все спектакли Андрея Могучего остаются в репертуаре театра, также Андрей Анатольевич выпустит две новые постановки, работа над которыми началась еще в начале текущего сезона», — отметили в театре, не уточняя названий.
Последнее время БДТ работал над спектаклем «Преступление и наказание» японского режиссера Мотои Миура. Как говорится на сайте театра, «в спектакле занято несколько поколений артистов БДТ: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Соню Мармеладову в экранизации «Преступления и наказания» 1969 года, — до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в той же роли». 14 апреля проходит первый, студенческий показ, премьера -15 и 16 апреля.
Ранее против ухода Андрея Могучего с поста худрука высказали актеры труппы, театроведы и режиссер Александр Сокуров.