БДТ: Спектакли Андрея Могучего останутся в репертуаре, сотрудничество будет продолжено

Руководство Большого драматического театра планирует сохранить в репертуаре спектакли Андрея Могучего, чей контракт как художественного руководителя не был продлен. «Планов таких репертуарных изменений нет», — подчеркнули в пресс-службе на вопрос «Фонтанки» о том, не начнут ли постепенно исчезать из репертуара названия спектаклей этого режиссера.



«Все спектакли Андрея Могучего остаются в репертуаре театра, также Андрей Анатольевич выпустит две новые постановки, работа над которыми началась еще в начале текущего сезона», — отметили в театре, не уточняя названий.

