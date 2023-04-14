БДТ приглашает на предпремьерный показ «Преступления и наказания» Мотои Миуры

15 и 16 апреля на основной сцене БДТ покажут спектакль Мотои Миуры «Преступление и наказание» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Сложные взаимоотношения и судьбы героев Достоевского разворачиваются на фоне кирпичной стены, которую выстроил художник Итару Сугияма. Стена имитирует брандмауэр доходного дома, на фоне которого появляются и исчезают герои.
Создатели спектакля характеризуют его как соединение Запада и Востока: «К тексту русского писателя Мотои Миура подходит как каллиграф, рисующий иероглиф: линии героев рождаются из скупой пластики, кратких реплик и ярких эмоций, сплетаясь в лаконичное целое, а западный психологизм сталкивается с символизмом Востока».
В спектакле также соединяются разные поколения артистов БДТ. Роль Алены Ивановны сыграет Татьяна Бедова, которая играла Сонечку Мармеладову в экранизации «Преступления и наказания» 1969 года. А саму Мармеладову сыграет дебютантка из стажерской группы Александра Соловьева. Родиона Раскольникова сыграет Геннадий Блинов, следователя Порфирия Петровича — Руслан Барабанов.
Мотои Миура по окончании Драматической школы «Тохо Гакуэн» работал как в японских труппах («Сейнендан», «Комаба Агора»), так и в европейских (Театр Жерара Филипа, Национальный драматический центр Сен-Дени, Национальный театр Le Quartz-Scene в Бресте), неоднократно ставил спектакли по русской классике — «Чайку» театр «Читэн» (Киото) представлял на гастролях в БДТ в 2016 году, а «Дядю Ваню» — в 2019 году.
Премьера запланирована на 27–28 мая 2023 года.
16+
Полина Никитина