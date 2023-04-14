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    «Абсолютно политическое решение, а оттого — и особо опасное». Сокуров высказался о непродлении контракта Могучего в БДТ

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    Кинорежиссер Александр Сокуров 13 апреля опубликовал в своем телеграм-канале открытое письмо, в котором возмутился непродлением контракта худрука БДТ Андрею Могучему.

    «Андрей Анатольевич много успел сделать для театра: решительно обновил репертуар, сам ставил прекрасные спектакли, давал работать и другим постановщикам, — перечисляет он. — Последние два года театр заполнялся полностью. Пришел многочисленный молодой зритель. Нелишне будет сказать, что финансовые показатели были великолепными. У него были фундаментальные планы развития этого театра... »

    Решение минкульта Сокуров назвал «абсолютно политическим», и «оттого — и особо опасным для жизни и развития культуры в Петербурге».

    Режиссер обратился к российской истории и ее отдельным кровавым страницам.

    «Мы должны понять, что никакая политическая цель, никакая политическая или властная сила не имеют право на разрушение основ культурного существования, а главное –основ развития глубинной социальной народной культуры, — подчеркнул он. — Смысл существования государства в России только в обеспечении развития культуры. Все остальное бесконечно отдалено от смысла».

    Высказав мнение, что в стране не осталось общественных или государственных деятелей, к которым бы прислушивались власти, он выразил свое сожаление о происходящем.

    «Как ремесленный работник в кино и образовании с отчаянной тревогой наблюдаю за тем, что происходит с нами в тихом городе Санкт-Петербург», — завершил он, сказав о своем желании вновь бывать на премьерах Андрея Могучего.

    Напомним, ранее «Фонтанка» публиковала разбор профессора кафедры русского театра РГИСИ Николая Песочинского о том, какую роль играет творчество Андрея Могучего для развития русского театра, и высказывания звездных актеров труппы БДТ.

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    БДТТеатрАлександр Сокуров
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