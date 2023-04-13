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    Из Ботанического сада похитили редкое растение, а на земляничном дереве нацарапали признания в любви

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    3 комментария

    Редкое растение пропало из Ботанического сада Петра Великого в Петербурге, ещё одно пострадало от рук вандалов. Печальные новости поведали 13 апреля в Telegram-канале организации.

    Один экземпляр брандушки разноцветной (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawler) Spreng) рос на участке Альпийских горок с 2014 года. Он входит в Красную книгу Воронежской области и растёт в разных биотопах на заливных лугах, сырых и горных полянах.

    В пресс-службе заявили, что растение было похищено. С учётом условий, в которых оно должно содержаться, сотрудники предположили, что почти со 100%-ной вероятностью травянистое растение погибло. «А значит, была утеряна часть генофонда и без того маленькой популяции», — уточнили там.

    «Потеря каждого вида в будущем может иметь непредсказуемые последствия, например, никогда не будет найдено вещество, которое могло бы стать основой лекарства», — напомнили в организации и предупредили, что сбор любых частей растений в ботанических садах мира находится под строгим запретом.

    Ещё одна беда постигла земляничное дерево, или Арбутус. Неизвестные оставили на его поверхности свои инициалы в сердечках. Поступок может казаться романтичным, но, поскольку повреждения достаточно глубокие, растению придётся восстанавливаться не один год.

    «Надеемся, что эти товарищи в сердечке «М+П» и «В+Ю» уже осознали свою вину и больше так делать не будут, а их любовь будет крепкой, ведь иначе зачем надо было портить дерево», — грустно подытожили там.

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    Ботанический сад
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    Комментарии 3

    Гость13 Апр 2023 в 21:49
    Ставлю на черное
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