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    Непреодолимые препятствия. ЕС должен вернуть замороженные активы РФ после окончания боевых действий

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    Еврокомиссия столкнулась с непреодолимыми юридическими препятствиями при попытках найти способ передачи замороженных российских активов для поддержки экономики Украины. Об этом 13 апреля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на немецкую прессу.

    Как пишет одно из германских изданий со ссылкой на неопубликованные документы Еврокомиссии, замороженные резервы могут быть неприкосновенными, а после окончания боевых действий на Украине их надо будет вернуть России.

    Авторы европейского документа предлагают еще один вариант помощи Украине — замороженные средства России инвестировать в европейские государственные облигации. Ожидаемый от них доход — 2,6% годовых.

    Европейская сторона отметила, что такая «чрезвычайная мера» может быть юридически законной.

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    ЕСЗамороженные резервыЕврокомиссия
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