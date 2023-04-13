Совсем как люди. Вернулись домой из Европы и теперь устраивают скандалы из-за жилья

Серые и белые цапли вернулись в свои дома в окрестностях города Сосновый Бор. В первые дни после возвращения в птичьей колонии особенно шумно: претенденты делят гнёзда. Об этом 13 апреля рассказывает биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
Птицы прилетели из Западной Европы и, возможно, даже из Африки. Они каждый год возвращаются к месту гнездования, которое называется цапельник. Гнезда устраивают на высоких деревьях и используют много лет подряд.
В Ленинградской области обитает два вида цапель: серая (около 3 тысяч особей) и большая белая — высотой около метра и размахом крыльев до 1,5 метра (около 300). Они мирно уживаются в одной колонии. «Впервые эти белоснежные красавицы появились у нас около 10 лет назад. Птицы активно освоились и успешно продолжают свой род», — отмечает Павел Глазков. Фактов гнездования в Петербурге не зарегистрировано.