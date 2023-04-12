Депутат Андрей Картаполов объяснил смысл своего высказывания о том, что в России не планируются электронные повестки

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил смысл своего высказывания о том, что в России не планируется внедрение электронного способа вручения повесток. Соответствующее заявление депутат сделал в конце марта.

«Я говорил, что в Законе «О воинской обязанности и военной службе» нет понятия электронной повестки. <...> На тот момент они (электронные повестки. — Прим. ред.) действительно не планировались. Вот и всё», — сообщил он в интервью «Фонтанке» 12 апреля.