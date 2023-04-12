Депутат Андрей Картаполов объяснил смысл своего высказывания о том, что в России не планируются электронные повестки

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил смысл своего высказывания о том, что в России не планируется внедрение электронного способа вручения повесток. Соответствующее заявление депутат сделал в конце марта.
«Я говорил, что в Законе «О воинской обязанности и военной службе» нет понятия электронной повестки. <...> На тот момент они (электронные повестки. — Прим. ред.) действительно не планировались. Вот и всё», — сообщил он в интервью «Фонтанке» 12 апреля.
31 марта представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва будут оповещать «в электронном виде». В тот же день с портала «Госуслуг» пропала функция удаления аккаунта. Впоследствии замглавы председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что электронная повестка будет приравнена к личному вручению. Сенаторы и депутаты в свою очередь утверждали: в действующей редакции закона электронных повесток нет. Андрей Картаполов подчеркнул: «Госдума не принимала такого закона и не планирует». 10 апреля на «Госуслуги» была возвращена возможность удалить аккаунт. В тот же день стало известно о готовящихся поправках и электронных повестках, а 11 апреля текст поправок был опубликован на сайте Думы и через час принят во втором и третьем чтениях.