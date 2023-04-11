    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -2

    0 м/с, штиль

    766мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd81.74eur89.17

    В постпредстве РФ при ООН оценили шансы на продление зерновой сделки

    913
    3 комментария

    Шансы на продление зерновой сделки составляют «50 на 50». Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает 11 апреля «Известия».

    «50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности», — сказал он.

    По словам дипломата, связанная с российскими продовольствиями и удобрениями часть сделки «остается в тени». Генсек ООН Антониу Гутерриш и сотрудники «демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили», добавил Полянский.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Зерновая сделкаООНДмитрий Полянский
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close