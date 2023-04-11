В постпредстве РФ при ООН оценили шансы на продление зерновой сделки

Шансы на продление зерновой сделки составляют «50 на 50». Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает 11 апреля «Известия».

«50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности», — сказал он.

По словам дипломата, связанная с российскими продовольствиями и удобрениями часть сделки «остается в тени». Генсек ООН Антониу Гутерриш и сотрудники «демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили», добавил Полянский.