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    Жара пошла. Погода в Петербурге поставила рекорд

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Понедельник, 10 апреля, в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года. К 15 часам температура воздуха на городской метеостанции достигла 14,1 градуса — на 0,6 градуса выше, чем вчера. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Северная столица повышает градус», — пишет он в своём телеграм-канале и отмечает, что точное значение сегодняшнего максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

    В Москве, по информации Леуса, тоже обновлён максимум года: 14,6 градуса, — на 0,1 градуса выше, чем было у прежнего лидера — 6 апреля.

    В начале недели метеорологи обещали Северной столице вообще до плюс 16–17 градусов. Почти всю неделю погода под влиянием антициклона останется сухой и солнечной.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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