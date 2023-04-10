Жара пошла. Погода в Петербурге поставила рекорд

Понедельник, 10 апреля, в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года. К 15 часам температура воздуха на городской метеостанции достигла 14,1 градуса — на 0,6 градуса выше, чем вчера. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



«Северная столица повышает градус», — пишет он в своём телеграм-канале и отмечает, что точное значение сегодняшнего максимума будет известно после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

