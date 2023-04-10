Столичные тушканчики вышли из холодильника

В рядах бодрствующих прибыло. В Московском зоопарке после своей традиционной зимней спячки в холодильнике проснулись тушканчики. Об этом 10 апреля сообщает зоопарк .

Тушканчики зимуют в холодильнике при комфортной для них температуре (чуть выше нуля) в домиках, обтянутых поролоном — для звукоизоляции и сглаживания вибраций. Выглядит сурово, но на самом деле в природе они спят в похожих условиях и вообще без мягкой подстилки. Дело в том, что у спячка у них очень глубокая — настоящий анабиоз. Температура тела падает с 38 до 4 градусов, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5–6. Правда, если внимательно смотреть, можно заметить, как зверёк дышит или шевелит лапкой.

«Во время спячки мы не забываем про тушканчиков. Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают (это случается редко)», — отмечают в зоопарке.



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