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    Смотрите под ноги. Змеи просыпаются компаниями

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    Солнце и тепло разбудило змей в Петербурге и Ленобласти. Они начали выходить из спячки, сообщает 7 апреля Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

    Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора
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    «Змеи имеют очаговое распространение, и поэтому в одном месте, где было организовано зимовочное место, можно в период пробуждения встретить несколько особей одновременно», — объясняют в Росприроднадзоре.

    Петербургский комитет по природопользованию напоминает, что делать при встрече со змеей. Если вы заметили её на территории жилой застройки, она угрожает людям или находится в беде, звоните в мобильную экологическую дежурную службу комитета по круглосуточному телефону: (812) 417-59-36.

    «Человек не является для этих животных объектом охоты, змея нападает только в безвыходной ситуации. Главное при случайной встрече — не делать резких движений и дать змее возможность уползти», — советует начальник отдела по охране животного мира и ООПТ Николай Ахматович.

    Не пытайтесь поймать и убить животное. Так, гадюки и ужи являются редкими и исчезающими видами в нашем регионе. Они занесены в Красную книгу Петербурга, и за их уничтожение полагается штраф в 5 тысяч рублей.

    Обычно первые пресмыкающиеся просыпаются в марте, но нынешний март был очень холодным. Впрочем, некоторые всё-таки проснулись: «Фонтанка» показывала остромордую лягушку из Юнтоловского заказника, которая еле передвигается по льду.

    Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора

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