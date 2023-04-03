Лягушки просыпаются в Петербурге, на льду им очень тяжело

Биологические часы велят земноводным просыпаться, но здесь их ждёт зима. В Петербурге и Ленобласти уже можно встретить лягушек и жаб, и им сейчас очень непросто.



Самца остромордой лягушки заметили петербуржцы в Юнтоловском заказнике в воскресенье, фотографии публикует 3 апреля сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Лягушка пытается передвигаться по льду. Движения у неё медленные, и лапы разъезжаются.

