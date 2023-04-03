    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, с-в

    769мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd77.32eur84.11
    ТЕМА ДНЯ

    Дарью Трепову задержали

    Лягушки просыпаются в Петербурге, на льду им очень тяжело

    2588
    3 комментария

    Биологические часы велят земноводным просыпаться, но здесь их ждёт зима. В Петербурге и Ленобласти уже можно встретить лягушек и жаб, и им сейчас очень непросто.

    Самца остромордой лягушки заметили петербуржцы в Юнтоловском заказнике в воскресенье, фотографии публикует 3 апреля сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Лягушка пытается передвигаться по льду. Движения у неё медленные, и лапы разъезжаются.

    Несмотря на холодную погоду, животные в лесах активизировались, они готовятся к весне. Просыпаются медведи и енотовидные собаки, у птиц уже начинается брачный сезон.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛягушкиЗемноводныеЖивотныеПриродаЖивотные в городе
    ЛАЙК3
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close