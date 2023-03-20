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    В лесу под Петербургом начали чуффыкать

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    Ещё одна примета весны: в лесах начали токовать тетерева. Об этом 20 марта сообщает зоолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре». Чтобы понаблюдать за птицами, он заранее построил шалаш в том месте, где традиционно проходит ток.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    «Как и глухари, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями. <...> Птицы очень осторожны — без специального укрытия с близкого расстояния снять их нереально», — объясняет Павел Глазков.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
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    Он пришёл в шалаш около 4 часов утра. На рассвете прилетела стая тетеревов из 15 птиц, они расселись на верхушках берез и стали клевать почки — зимой и в начале весны это их любимое лакомство.

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    «Еще сидя на дереве, часть самцов начали чуффыкать — издавать свою брачную песню. Не закончив завтракать — в предвкушении брачного таинства — новоявленные женихи слетели на поле. Настоящие бои начнутся примерно через месяц, а пока кто просто сидит на токовище, кто важно расхаживает по местам будущих турниров. А самые активные — скорее всего, взрослые и опытные — уже начинают первые тренировки: пытаются выяснять отношения!» — рассказывает зоолог.

    С каждым днем активность тока будет усиливаться. Тетёрки начнут посещать его только в апреле, когда женихи уже отвоюют участки. К тому времени брови у самцов нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз, и они станут привлекать невест яркой внешностью и громкой песней.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербург вернулись чибисы, они же пигалицы.

    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»
    Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре»

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