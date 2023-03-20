В лесу под Петербургом начали чуффыкать

Ещё одна примета весны: в лесах начали токовать тетерева. Об этом 20 марта сообщает зоолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» . Чтобы понаблюдать за птицами, он заранее построил шалаш в том месте, где традиционно проходит ток.

«Как и глухари, тетерева токуют в одних и тех же местах десятилетиями. <...> Птицы очень осторожны — без специального укрытия с близкого расстояния снять их нереально», — объясняет Павел Глазков.

Он пришёл в шалаш около 4 часов утра. На рассвете прилетела стая тетеревов из 15 птиц, они расселись на верхушках берез и стали клевать почки — зимой и в начале весны это их любимое лакомство.

«Еще сидя на дереве, часть самцов начали чуффыкать — издавать свою брачную песню. Не закончив завтракать — в предвкушении брачного таинства — новоявленные женихи слетели на поле. Настоящие бои начнутся примерно через месяц, а пока кто просто сидит на токовище, кто важно расхаживает по местам будущих турниров. А самые активные — скорее всего, взрослые и опытные — уже начинают первые тренировки: пытаются выяснять отношения!» — рассказывает зоолог.



С каждым днем активность тока будет усиливаться. Тетёрки начнут посещать его только в апреле, когда женихи уже отвоюют участки. К тому времени брови у самцов нальются кровью и увеличатся в размере в десятки раз, и они станут привлекать невест яркой внешностью и громкой песней.

